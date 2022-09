Meloni: “Speranza ha fallito sul Covid, con noi niente Green Pass”. E lui risponde: “somigli sempre più a no vax”

1 Settembre 2022 11:55

Meloni attacca Speranza per la gestione della pandemia, ma la risposta del Ministro della Salute non si fa attendere: è battibecco social

E’ ancora scontro, in tema Covid, tra Giorgia Meloni e Roberto Speranza. La leader di Fratelli d’Italia, che in questi anni ha criticato spesso le scelte del Ministro della Salute, in un tweet rincara la dose: “sul piano sanitario – ha scritto – Speranza ha completamente fallito. Con Fratelli d’Italia e con il centrodestra: istituzione di una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia e nessuna reintroduzione del Green Pass. Tanto per esser chiari”, ha ribadito l’esponente del Centro Destra, che insieme a Salvini ha già spiegato che in caso di salita al Governo non utilizzerà la politica prima introdotta da Conte e poi da Draghi, sempre con Speranza protagonista.

Ma proprio lo stesso Ministro della Salute ha risposto, sempre con un tweet, alla Meloni: “Cara Giorgia – le parole di Speranza – vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei novax. Perché non facciamo un bel confronto sulla sanità io e te dove e come vuoi? Ti candidi a governare l’Italia. È giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione”.