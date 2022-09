Da Salvini a Ronzulli, Meloni alle prese col rebus ministri: “non credete alle bugie che circolano”

29 Settembre 2022 10:45

“Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando ad una squadra di livello che non vi deluderà”, scrive Giorgia Meloni rivolgendosi ai cittadini italiani

“Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito ad eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando ad una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano”. E’ quanto scrive questa mattina tramite le proprie pagine social Giorgia Meloni, futuro premier del nuovo Governo che sta per nascere. Il leader di Fratelli d’Italia, partito che ha ottenuto il maggior successo alle ultime elezioni, si trova a dover smentire anche oggi alcuni titoli di autorevoli quotidiani.

Al momento Giorgia Meloni non sta rilasciando interviste e parlando con la stampa per motivi istituzionali e per concentrarsi sul lavoro che accompagnerà l’esordio del nuovo esecutivo. E’ consapevole, inoltre, che sta andando incontro al “tempo della responsabilità”, come da lei stesso ripetuto, e all’impegno politico più grande della sua vita. Se qualcuno “pensa di fare il nuovo esecutivo con in mano il manuale Cencelli o piantando bandierine di partito su sedie e seggiole, sbaglia di grosso. Il governo Meloni sarà costruito scegliendo le migliori energie italiane”, ha rassicurato Guido Crosetto co-fondatore di Fratelli d’Italia.

L’attenzione dei quotidiani è concentrata chiaramente sul ruolo di Matteo Salvini, il Sole 24 Ore ad esempio titola: “a Salvini un ministero (ma non il Viminale)”. Nome che circola è inoltre quello del senatore azzurro Licia Ronzulli, fedelissima di Silvio Berlusconi, per cui si ipotizza il posto al ministero della Sanità, per tornare alla considerazione “fallimento di Speranza”. Queste però sono tutte ipotesi e nulla c’è di confermato, anzi al massimo smentito come accaduto anche oggi.