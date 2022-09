Aborto, Meloni: “non intendo abolire la 194, ma aggiungere diritti”

21 Settembre 2022 11:35

“L’unica cosa che vorrei fare è applicare meglio la parte della legge sulla prevenzione”, ha spiegato il leader di Fratelli d’Italia

“Non intendo abolire la 194, non intendo modificarla, la legge 194 con Fdi rimane esattamente com’è. L’unica cosa che vorrei fare è applicare meglio la parte della legge sulla prevenzione, vorrei aggiungere un diritto non toglierlo, aiutare una donna che non vuole abortire e darle la possibilità di fare una scelta diversa, non tolgo niente a nessuno ma aggiungo un diritto”. Lo ha detto Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl 102,5 in merito alla Legge che consentirebbe alla donna, nei casi previsti, di poter ricorrere alla IVG in una struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza).

Il leader di Fratelli d’Italia lo aveva già ribadito ieri durante un’intervista rilasciata a Massimo Giletti per “Non è l’Arena”, su La7: “non intendo abolire o modificare la legge 194. In che lingua ve lo devo dire? Voglio applicare la legge 194, aggiungere un diritto: se oggi ci sono delle donne che si trovano costrette ad abortire, per esempio perché non hanno soldi per crescere quel bambino, o perché si sentono sole, voglio dare loro la possibilità di fare una scelta diversa, senza nulla togliere a chi vuole fare la scelta dell’aborto. Domani qualche pseudo femminista mi attaccherà comunque dicendo che non è quello che voglio davvero”.