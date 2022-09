Melito, gettano i rifiuti in strada e poi si allontanano: ecco il VIDEO che smaschera i trasgressori

15 Settembre 2022 15:24

La Polizia Locale di Melito Porto Salvo ha pubblicato un video dove si vedono numerosi cittadini che, indisturbati e tranquilli, rilasciano per strada buste di spazzatura, vicino ai muretti, alle auto

Non fa parte del Comune di Reggio Calabria, ma è in provincia, dista qualche chilometro e quindi, forse per osmosi, ci sta prendendo l’abitudine. Parliamo di Melito Porto Salvo e del frequente “sport” di lancio della busta di immondizia per strada, con conseguente allontanamento. Succede anche lì, nella cittadina jonica reggina, ma la Polizia li ha smascherati, attraverso le telecamere.

La Polizia Locale di Melito Porto Salvo, infatti, ha pubblicato un video, che riproponiamo qui di seguito, dove si vedono numerosi cittadini i quali, indisturbati e tranquilli, rilasciano per strada buste di spazzatura, vicino ai muretti, alle auto. “Continua l’impegno del personale di Polizia Locale – si legge – per contrastare l’abbandono di rifiuti sul territorio. Il video si riferisce alle violazioni ambientali accertate in località Pilati durante il periodo estivo. Invitiamo la cittadinanza al rispetto della corretta modalità di conferimento dei rifiuti differenziati”. Ecco di seguito il video.