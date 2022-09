Masella, festa dei Santi Cosma e Damiano: don Zampaglione coinvolge un gran numero di fedeli | FOTO

27 Settembre 2022 09:38

Grande coinvolgimento di fedeli durante la festa dei Santi Cosma e Damiano a Masella

“Cala il sipario sulla festa in onore dei Santi Cosma e Damiano. Don Giovanni Zampaglione, subito dopo il suo ingresso, in pochi giorni è riuscito a coinvolgere tutta la comunità di Masella facendo vivere a tutti i fedeli la festa con lo spirito giusto, ovvero quello della preghiera, della condivisione e della comunione. Sono stati 3 giorni, come affermato dal comitato festa, dove ognuno ha fatto la propria parte, perché “il bene si costruisce insieme”. Il programma serale è stato rivolto a tutti, dai più piccoli agli adulti“. È quanto viene affermato in un comunicato stampa a firma di Claudia Pugliese.

“È stato bello vedere la comunità partecipare unitamente e in maniera attiva a tutti i momenti di festa da quelli religiosi quelli civili. Durante la solenne celebrazione di domenica, in onore dei Santi Patroni, don Giovanni Zampaglione, nello “spezzare” la Parola richiamando il brano del Vangelo che fa riferimento al ricco e al povero Lazzaro, ha tenuto a sottolineare che il peccato mortale a cui il ricco va incontro è l’Indifferenza, infatti il ricco non è condannato per le sue ricchezze, ma per l’Indifferenza. – si legge ancora nel comunicato – Domandiamoci: quanto tempo dedichiamo alle persone che incrociamo ogni giorno? Chiediamo a Dio un cuore che sappia amare con passione. Il grande pericolo della ricchezza è questo: più che renderci cattivi ci fa ciechi. Il parroco conclude la sua omelia benedicendo le famiglie, i giovani e tutta la comunità di Masella per intercessione dei Santi Medici Cosma e Damiano“.

“Subito dopo la Santa Messa, i Santi patroni sono stati portati in processione per le vie principali del paese. Grande partecipazione della comunità, ma anche di fedeli delle parrocchie limitrofe, presente il primo cittadino del comune di Montebello, Maria Foti e il maresciallo dei carabinieri della stazione di Saline di Montebello Jonico, Ferdinando Ocello. – prosegue Claudio Pugliese – La serata è proseguita con il gruppo musicale “I Briganti italiani” che hanno saputo coinvolgere il pubblico cantando i più grandi successi della musica italiana, hanno chiuso i festeggiamenti dei fuochi pirotecnici davvero spettacolari che hanno tenuto tutti con gli occhi incollati al Cielo per almeno una ventina di minuti“.