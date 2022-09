Messina Futsal superato dal Mascalucia nella seconda sfida di Coppa della Dvisione

27 Settembre 2022 12:50

Il Messina Futsal perde per 5-3 contro Mascalucia C5 nella partita conclusiva del triangolare della Coppa della Divisione

Una prova di carattere e orgoglio non è bastata al Messina Futsal per evitare la sconfitta sul campo del Mascalucia C5 nella partita conclusiva del triangolare della Coppa della Divisione. La squadra etnea si è imposta, infatti, con il punteggio di 5-3, capitalizzando il vantaggio di 4-0 accumulato nel primo tempo grazie ai gol di Costanzo, Marletta, Baio e D’Arrigo. Ospiti poco incisivi e pericolosi soltanto con i tentativi di Morad Malouk, Giuseppe Barbagallo e Benny Costanzo. Dopo l’intervallo, i ragazzi allenati da Sergio Carnazza hanno una vibrante reazione, che li porta a dimezzare distanze, nonostante l’espulsione rimediata da Costanzo per proteste. Vanno a bersaglio Andrea Cucinotta, Daniele De Luca e Giuseppe Coppolino, ma non riescono a rimontare. Il Mascalucia C5 conquista, così, il successo, ma è la Drago Acireale a passare il turno per la migliore differenza reti. Il Messina Futsal si è rituffato, intanto, nella preparazione pre-campionato, in vista dell’esordio stagionale in serie B fissato per l’8 ottobre contro il Villaurea, poiché i peloritani salteranno, come da calendario, la giornata d’apertura, in programma sabato prossimo.

GIOVANILE: L’Under 19 del tecnico Fabio Interdonato è stata inserita nel girone G nazionale, insieme a 7 agguerrite rivali: Futsal Canicattì, Città di Palermo C5, Gear Piazza Armerina, Meriense, Monreale C5, Real Termini, Sicurlube Regalbuto ed i campioni d’Italia del Villaurea.