Manu Ginobili, Reggio Calabria nel cuore: “ringrazio i miei compagni della Viola, famiglia lontano da casa”

7 Settembre 2022 10:48

Manu Ginobili ricorda gli anni trascorsi a Reggio Calabria: in vista dell’introduzione nella Hall of Fame NBA, il campione argentino ringrazia sui social i compagni della Viola

Il prossimo 10 settembre Emanuel David Ginobili Maccari verrà ufficialmente introdotto nella Hall of Fame NBA. Il suo nome è già impresso nella storia del basket americano, ma adesso il suo straordinario talento verrà certificato ufficialmente. A introdurlo un grande amico con il quale ha condiviso trofei e vittorie ai San Antonio Spurs, Tim Duncan. In vista dell’evento, Manu Ginobili ha deciso di ringraziare chiunque abbia condiviso con lui una parte della sua carriera, consentendogli di raggiungere i traguardi che, diversamente, non avrebbe mai raggiunto. Non potendo citare tutti nel suo discorso di introduzione, l’argentino si è affidato ai social.

Dopo aver parlato dei primi anni di formazione in Argentina fra Andino e Bahia Blanca, Ginobili ha citato il biennio passato a Reggio Calabria con la Viola di coach Gaetano Gebbia, il trampolino di lancio verso l’Europa che gli ha permesso di guadagnarsi le attenzioni dell’NBA e di coach Popovich. Nel post Instagram di Manu si legge: “ringrazio Gaetano per aver scommesso con decisione su questo sconosciuto 21enne argentino, fidandosi di me e aiutandomi a crescere. Brent Scott per la tua leadership, amicizia e cameratismo, Puma (e Marina) per i continui inviti a mangiare insieme e per essere il mio fratello in Italia, Cristiano grande amico, Jeff, Sydney, Brian, Sandro, Franco, Sebastiano, Peter, Marc, Rino , Luca e l’enorme Gustavo Tolotti, che ragazzo fantastico!! Anche Pasquale, Lillo, Max, Beppe, Mario e i tanti amici che mi hanno fatto sentire un po’ a casa nonostante la distanza“.