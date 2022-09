17 Settembre 2022 17:11

Maltempo in Calabria, grosso tornado semina il panico a Tortora e Praia a Mare

Il maltempo arriva in Calabria. La Regione, in queste ore, è interessata da temporali e vento con allagamenti, alberi abbattuti e allagamenti. Nel primo pomeriggio un tornado ha interessato le cittadine di Tortora Marina e Praia a Mare, in provincia di Cosenza e al confine con la Basilicata.

Il tornado ha provocato danni in entrambi i centri abitati, sradicando alberi, distruggendo automobili e vari stabilimenti balneari.