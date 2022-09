Maltempo: tornado si abbatte in Sicilia, ingenti danni nel trapanese | FOTO

30 Settembre 2022 16:13

Maltempo Sicilia, tornado nel Trapanese: alberi abbattuti e tanti danni a Triscina. Le immagini

Grosso maltempo in Sicilia dove un tornado si è abbattuto in provincia di Trapani, sulla sulla frazione di Triscina di Selinunte. Il vortice, che ha avuto origine come tromba marina, ha provocato ingenti danni tra alberi abbattuti, pali della luce piegati o divelti e anche un muro di recinzione abbattuto, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.

