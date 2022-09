Maltempo: disagi per temporali e forte vento a Catanzaro e Lamezia Terme

17 Settembre 2022 15:42

Maltempo in Calabria: disagi per temporali e forti raffiche di vento

Il maltempo arriva in Calabria. La Regione, in queste ore, è interessata da temporali e vento con allagamenti, alberi abbattuti e allagamenti. Su Lamezia Terme si è abbattuto un nubifragio che ha causato disagi alla circolazione stradale per allagamenti e rami finiti sulla sede stradale. Sempre a Lamezia, due squadre dei Vigili del Fuoco, stanno operando espletare alcune richieste di interventi.

Piogge intense e forti raffiche di vento si sono abbattute anche su Catanzaro e Cosenza.