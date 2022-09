Maltempo killer nelle Marche, 7 morti e 3 dispersi. Occhiuto: “cordoglio per le vittime”

16 Settembre 2022 09:38

Maltempo, drammatica alluvione nelle Marche. Occhiuto: “la Regione Calabria esprime sincera solidarietà alla popolazione marchigiana”

Un vero e proprio disastro nelle Marche, dove una fortissima ondata di maltempo ha provocato 7 morti e 3 dispersi, tra questi un bimbo di 8 anni. Quattro vittime si sono registrate ad Ostra, una a Trecastelli e una a Barbara. Poco fa, a Bettolelle, frazione del comune di Senigallia, è stato recuperato il cadavere di un uomo. C’è anche un bambino tra i 3 dispersi, il piccolo era con la mamma in auto che è rimasta bloccata dall’acqua. La donna sarebbe riuscita a lasciare la vettura con il bambino in braccio ma sarebbe poi stata nuovamente travolta. Al momento del bambino non c’è traccia. Intanto continua senza sosta il lavoro della Protezione Civile, soccorritori e forze dell’ordine.

Maltempo, Occhiuto: “Regione Calabria vicina alle Marche, cordoglio per le vittime”

“Il maltempo ancora una volta ci coglie di sorpresa, e causa disastri e morte. La Regione Calabria esprime sincera solidarietà alla popolazione marchigiana e vicinanza al presidente Francesco Acquaroli in questo drammatico momento. Cordoglio e una preghiera per le vittime e per i dispersi”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.