Maltempo, irrompe l’aria fredda: acquazzone a Palmi, muri d’acqua sulla Piana | LIVE

11 Settembre 2022 16:51

Maltempo, veloce passaggio perturbato nel basso Tirreno: intensi rovesci nel primo pomeriggio nel reggino

Temperature in calo all’estremo Sud Italia in queste ore: dopo il caldo dei giorni scorsi, un fronte freddo proveniente dai Balcani sta facendo diminuire la colonnina di mercurio che nei prossimi giorni si manterrà su valori decisamente gradevoli, al punto che le temperature massime che non supereranno i +28/+29°C sulle coste di Calabria e Sicilia. Già adesso la temperatura è rientrata su valori miti, e nel primo pomeriggio si sono verificati episodi di maltempo nel basso Tirreno reggino.

L’irruzione fredda ha infatti innescato a formazione di nubi cariche di pioggia sul mar Tirreno. I fenomeni hanno provocato veloci acquazzoni, a tratti intensi ma molto breve, tra la Costa Viola e la piana di Gioia Tauro. Ha piovuto in modo anche forte, seppur soltanto per pochi minuti, a Palmi e soprattutto a Gioia, investita da un muro d’acqua proveniente dal mare. Ma adesso è già tornato a splendere il sole.