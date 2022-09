20 Settembre 2022 20:50

Maltempo: previste piogge sparse e temporali isolati sulla metà meridionale della Calabria

La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato un avviso di criticità idrogeologica-idraulica e idrogeologica per temporali, valido per la giornata di domani, mercoledì 21 settembre: previste piogge sparse e temporali isolati nella parte meridionale della Calabria (allarme giallo in provincia di Reggio).

Sul resto della regione sono previste piogge isolate e rovesci o temporali isolati.