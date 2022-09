Reggio Calabria, il messaggio dell’ass. Nucera per la Giornata della Pace: “importante educare alla non violenza”

21 Settembre 2022 15:26

Il messaggio dell’ass. Lucia Anita Nucera in occasione della Giornata della Pace: l’importanza dell’educazione alla non violenza in un presente afflitto da numerose guerre

“Oggi, si celebra la giornata internazionale della pace, istituita il 30 novembre 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nata dalla volontà di creare un giorno all’insegna della pace mondiale e della non violenza“. Lo afferma Lucia Anita Nucera assessore all’istruzione del comune di Reggio Calabria. “L’obiettivo è quello di indirizzare le organizzazioni governative e non e gli individui a concentrarsi in questo giorno nella promozione di azioni educative per fare sensibilizzazione sul tema della pace globale. È una giornata fondamentale in un mondo afflitto dalle guerre.

Da quella in Ucraina, che viviamo da mesi, a quelle quasi dimenticate come la guerra in Siria e quella in Yemen, ai conflitti meno veicolati mediaticamente come quelli che interessano tantissime minoranze nel mondo. Questa giornata – conclude l’ assessore – ha lo scopo di far luce su queste guerre perché il primo passo per la fine delle ostilità risiede nella consapevolezza comune che la guerra è sempre ingiusta“.