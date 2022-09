Locri, morto il giovane imprenditore Peppe Siciliano: “instancabile lavoratore”

5 Settembre 2022 14:44

Uomo umile e affidabile, era un punto di riferimento per molti concittadini di Locri

Grave lutto nelle ultime ore per la comunità di Locri. Si è spento l’imprenditore 36enne Giuseppe Siciliano, chiamato da tutti “Peppe”. Le persone che avevano avuto il piacere di conoscerlo e viverlo parlano di lui come una grande persona, di un professionista e di un instancabile lavoratore. Uomo umile e affidabile, era un punto di riferimento per molti concittadini.

La cittadinanza locrese, oggi più che mai, si stringe quindi alla famiglia di Giuseppe Siciliano, in segno di vicinanza, rispetto e stima per ciò che ha fatto nel corso della sua vita terrena.