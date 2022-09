Sgomento a Locri: lutto per la morte del giovane Carmelo Saccà

19 Settembre 2022 10:54

A stroncarlo sarebbe stato un infarto improvviso

Una notizia che ha creato profondo turbamento nella comunità di Locri, città situata sulla costa jonica in provincia di Reggio Calabria. Si è spento a causa di un malore improvviso il giovane Carmelo Saccà, ragazzo sordomuto molto stimato e benvoluto da tutta la cittadinanza. Una dipartita inaspettata che ha lasciato senza parole i familiari e tutti coloro che avevano avuto modo di apprezzarlo e frequentarlo: secondo quanto appreso, a stroncarlo sarebbe stato un infarto mentre si stava prendendo cura della madre.

La comunità di Locri si stringe quindi in un profondo silenzio in segno di rispetto per la Famiglia Saccà.