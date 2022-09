Liz Truss è il nuovo premier britannico: terza donna ad insediarsi a Downing Street

5 Settembre 2022 15:26

Leader del Partito Conservatore e ministro degli Esteri in carica, ha sconfitto con netto margine l’ex cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak

Liz Truss, 47 anni, ministro degli Esteri in carica, è il nuovo leader del Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza alla Camera dei Comuni, e quindi da domani subentrerà come premier al dimissionario Boris Johnson, dimessosi lo scorso luglio a causa degli scandali e delle congiure esplose all’interno del Tory. Truss, rispettando le previsioni, ha sconfitto con netto margine l’ex cancelliere dello Scacchiere di radici familiari indiane Rishi Sunak nel ballottaggio finale deciso dal voto postale degli iscritti: 81.326 delle preferenze espresse da circa 172.000 militanti Tory nel corso delle ultime settimane, secondo il risultato dello spoglio reso noto dopo le 12.30 locali, contro i 60.399 andati invece a Sunak. Sarà inoltre la terza donna a occupare la carica dopo Margaret Thatcher e Theresa May.

“Attueremo il programma”: è stato il concetto ripetuto per ben tre volte dal neo premier britannico nel suo discorso dopo l’annuncio della vittoria nella elezione interna al partito di maggioranza per scegliere il successore di Boris Johnson. “Ho vinto da conservatrice e mi comporterò come tale. Avvieremo un’azione immediata per aiutare le persone ad affrontare il costo della vita”, ha aggiunto. Domani, quindi, Boris Johnson (che è rimasto finora in carica per gli affari correnti) si recherà dalla regina Elisabetta per dimettersi anticipatamente dalla carica di primo ministro, dopo poco più di un triennio segnato dal trionfo elettorale alle politiche del 2019 e cederà le redini a Liz Truss (primo ministro numero 15 dei 70 anni di regno da record della regina).

Liz Truss, Meloni: “con lei rafforzeremo la collaborazione politica e culturale”

“Congratulazioni a Liz Truss, nuovo leader del Partito conservatore britannico e primo ministro del Regno Unito. I Tories sono tra i fondatori della famiglia dei Conservatori europei che mi onoro di presiedere e sono certa che, insieme a lei, sarà possibile rafforzare la nostra già consolidata collaborazione politica e culturale”. E’ quanto afferma sui social Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Metsola (presidente Eurocamera): “il nostro Parlamento sarà sempre un partner del popolo britannico”

“Congratulazioni a Liz Truss, il prossimo Primo Ministro del Regno Unito. L’Ue e il Regno Unito sono amici e alleati naturali, con gli stessi interessi fondamentali. Le democrazie devono rimanere unite contro l’autocrazia e l’aggressione. Il Parlamento Europeo sarà sempre un partner del popolo britannico”. Lo ha scritto su Twitter Roberta Metsola, la presidente dell’Eurocamera.