Linea Verde Start riprende il viaggio dalla Sila fino agli orizzonti scoscesi di Pizzo Calabro

9 Settembre 2022 11:45

Linea Verde Start su Rai 1 sabato 10 settembre andrà in onda dalla Calabria

Nella puntata in onda sabato 10 settembre, alle 12 su Rai 1, ”Linea Verde Start” riprende il viaggio dalla Sila al Mar Tirreno. Dai pianori morbidi e rigogliosi del promontorio silano, fino alle scogliere e agli orizzonti scoscesi di Pizzo Calabro. Sarà proprio questo il cammino di Federico Quaranta in Calabria; tra laghi suggestivi e boschi di giganti popolati da alberi secolari, con un obiettivo preciso: scovare quell’artigianato e quegli artigiani che, con la loro maestria, hanno saputo conservare le tradizioni e guardare al futuro in maniera generosa. E’ proprio la generosità a scandire il cammino in un terra che, in certi suoi tratti, sembra disegnata dalla mano di un artista in stato di grazia; e lo sanno bene i popoli della Magna Grecia che da millenni hanno abitato queste coste. Scenari naturalistici e artigianalità che trovano la sintesi nel genius loci di una terra generosa e fiera che ha ancora tanto da raccontare. Sapori, odori, manualità e bellezza racchiusi in questo tratto di Mediterraneo. Nessuna regione d’Italia, quanto la CALABRIA sorprende lo sguardo, con i suoi mille paesaggi e una sapienza antica.