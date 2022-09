Elezioni Politiche 2022, Letta a Salvini: “destra in vantaggio? Tanti giovani indecisi”

2 Settembre 2022 15:59

Salvini sicuro di un successo del centrodestra alle prossime elezioni, per Letta è ancora tutto aperto: l’indecisione di tanti giovani e le ultime settimane di campagna elettorale potranno fare la differenza

“I sondaggi dicono che stiamo per stravincere. Il centrodestra avrà due terzi dei seggi. Quindi il M5S e Pd sanno che perdono. A me interessa che il centrodestra vinca, quanto prendono M5S e Pd mi interessa men che zero. Io ho voglia di governare questo Paese“. Matteo Salvini è apparso molto sicuro del successo del centrodestra alle prossime Elezioni politiche 2022. I sondaggi, del resto, premiano la destra in vista del 25 settembre con Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e alleati pronti a fare incetta di voti. Certo, le ultime settimane di campagna elettorale potrebbero ancora ribaltare la situazione.

O almeno è quello che si augura Enrico Letta. Il leader del Partito Democratico punta a convincere gli indecisi, soprattutto fra i giovani, per riguadagnare terreno e consensi “Abbiano davanti tre settimane in cui gli indecisi sono al 40%, i giovani non hanno ancora deciso cosa andare a votare, è una partita tutta da giocare“, ha dichiarato Letta dopo l’incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Palazzo Marino “Come si è visto – continua Letta – anche in tante altre elezioni in Italia, sono le ultime settimane quelle decisive motivo per il quale le voglio cominciare da Milano accanto a un’esperienza così positiva come quella di Beppe Sala“.

“Stiamo cercando di essere in grado di costruire un’alternativa vera al centrodestra – ha affermato ancora Letta – I numeri dicono che anche a partire dai collegi uninominali, penso per esempio a Milano, o li vinciamo noi o li vince il centrodestra. Questa legge elettorale crea un’alternativa binaria: o il centrodestra o il centrosinistra“. Letta ha concluso dicendo che sia lui che il Pd sono “molto concentrati sulla proposta che faremo nel parlare con le persone e dire che l’unica alternativa veramente vincente al centrodestra di Meloni e Salvini è il nostro centrosinistra“.