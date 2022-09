Letta, Bersani e Speranza a Reggio Calabria: “la rimonta parte da Piazza Duomo, qui abbiamo già fermato la destra due volte” | FOTO e VIDEO

17 Settembre 2022 20:36

Letta, Bersani e Speranza a Reggio Calabria: “il centrosinistra gioca per vincere le elezioni, e la settimana che abbiamo davanti sarà quella in cui completeremo la rimonta”

Ultime iniziative di campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. I vari leader politici sono alle prese con iniziative e comizi per recuperare il maggior consenso possibile. Questa sera a Piazza Duomo a Reggio Calabria, comizio del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta insieme al ministro alla Salute e leader di Articolo Uno, Roberto Speranza e Pier Luigi Bersani, punto di riferimento della sinistra.

“Il Centro/Sinistra gioca per vincere le elezioni, e la settimana che abbiamo davanti sarà quella in cui completeremo la rimonta. La rimonta parte dal Sud, motivo per il quale oggi sono stato in Basilicata, stasera a Reggio Calabria, dove abbiamo fermato per ben due volte la destra, la settimana prossima in Campania, in Sicilia e nel resto del Mezzogiorno“, sottolinea l’ex Premier. “Il centrodestra sul Sud non è credibile: si presenta con quei volti, Tremonti in testa, con la Lega, che hanno sul Sud non soltanto raccontato, ma hanno fatto dei gesti concreti, che sono stati gesti che hanno reso il Sud più povero, negli anni scorsi. E soprattutto perché noi siamo qui per difendere quel 40% di premialità dei fondi europei del Pnrr. E a questa premialità si aggiunge il fatto che il piano di assunzioni nella Pubblica Amministrazione, per poter usare bene i fondi del Pnrr. E’ l’obiettivo che io sono convinto ci consentirà di fare dei soldi europei il volano vero del rilancio del Sud, attraverso una politica di incentivazione del lavoro, e in particolare, questo contratto di primo impiego per i giovani, decontribuzione, detassazione totale per far assumere giovani e far sì che i giovani abbiano un lavoro e non uno stage, non un finto stage”, rimarca Letta.

“Il reddito di cittadinanza? Sicuramente combatte la marginalità e la povertà, in tutto il Paese e in particolare nel Mezzogiorno ma deve essere riformato. Ma accanto a questo dobbiamo far sì che la prossima legislatura – evidenza Letta- dovrà essere quella in cui interviene il salario minimo: ci sono troppi lavoratori in Italia che hanno un salario inferiore alla soglia di dignità. Il lavoro dev’essere il cuore della prossima legislatura, il tema sul quale vogliamo intervenire con le soluzioni migliori, più importanti e più efficaci”. Poi il leader Dem racconta un aneddoto: “4 anni fa, quando facevo altro nella vita, sono stato invitato qui a Reggio a parlare con i giovani, ecco, io credo che la Calabria debba partire proprio da loro per avere futuro”. Per ultimo, dopo l’accusa al Centro/Destra di essere “contro i vaccini anti-Covid”, Letta fa un appello ai cittadini “per vincere serve uno sforzo di tutti, chiedendo il voto e facendo capire le nostre ragioni” e rivela “dopo il voto daremo vita ad un grande partito della sinistra di governo anche con Bersani e Speranza”.

Bersani a Reggio Calabria: “serve uno sforzo generoso per battere la destra”

Pierluigi Bersani da Piazza Duomo a Reggio Calabria “picchia duro” contro il Centro/Destra “è un’ammucchiata che sta insieme per interessi di legge elettorale. Invito tutti– rimarca- a stare attenti a dove mettete la croce, perché poi la croce la dovete portare voi”. L’ex segretario del Pd ha toccato anche il tema dei diritti sociali e dell’opposizione di Fratelli d’Italia “con argomenti da Medioevo su Del Zan, fine vita, Ius soli”. Poi rimarca le differenze tra il campo progressista ed il Centro/Destra: “noi diciamo progressività fiscale, loro dicono aliquota unica dell’Irpef, noi diciamo no autonomia differenziata, loro dicono sì, reddito di cittadinanza vogliono abolirlo, noi lo vorremmo migliorare e potremmo continuare”, conclude l’ex ministro.

Speranza a Reggio Calabria: “la destra ha paura dei diritti”

Il Ministro della Salute, Roberta Speranza, in una Piazza Duomo di Reggio Calabria gremita di cittadini, ha voluto rimarcare la differenza tra il Campo Progressista ed il Centro/Destra: “noi siamo quelli dei diritti, loro invece hanno paura di affrontare alcune tematiche e fanno ostruzionismo”. “Dobbiamo avere coraggio, il coraggio delle idee, delle nostre proposte e dire a testa alta chi siamo e cosa faremo”, rimarca Speranza. “Dobbiamo essere anche umili, quando entriamo nelle case con i nostri fa simili, dobbiamo ascoltare il grido delle famiglie in difficoltà per colpa delle bollette e del caro vita”, conclude il leader di Articolo 1.