Reggio Calabria, il 21 ottobre la presentazione del volume “Le donne filosofe nella scuola di Pitagora a Crotone”

20 Settembre 2022 12:13

“Le donne filosofe nella scuola di Pitagora a Crotone” di Alfredo Focà, Laruffa Editore: la presentazione del volume mercoledì 21 settembre

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, la Deputazione di Storia Patria per la Calabria e la chiesa degli artisti di Reggio Calabria, mercoledì 21 settembre 2022, alle ore 21:00, nel Chiostro della stessa chiesa presentano il volume “Le donne filosofe nella scuola di Pitagora a Crotone” di Alfredo Focà, Laruffa Editore. Saluti introduttivi di don Nuccio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Introduce l’incontro Giuseppe Caridi, ordinario di Storia moderna dell’Università di Messina, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

Relazioneranno sul libro Anna Romeo, ordinario di Diritto Amministrativo facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina e l’autore Alfredo Focà, ordinario di microbiologia presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. Il prof. Focà, cultore di Storia della Medicina Calabrese, ha pubblicato numerosi articoli e saggi ed ha tenuto numerose conferenze su medici e medicina in Calabria. È autore, inoltre, di numerosi libri ed è direttore della collana Brutium et Scientia per l’editore Laruffa di Reggio Calabria.