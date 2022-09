La raccolta rifiuti a Reggio adesso è “a simpatia”?

26 Settembre 2022 14:06

Reggio Calabria: in via Vecchia Cimitero i rifiuti non vengono raccolti da ben 16 giorni

Da 16 giorni i rifiuti non vengono più ritirati nella Via Vecchia Cimitero. Un lettore ci segnala che dal 10 Settembre scorso non vengono più ritirati i rifiuti in quella via, che bypassa la via Reggio Campi.

Inoltre aggiunge: era ormai da tempo che uno o due volte a settimana, nei giorni allo scopo previsti, non veniva raccolto l’organico, salvo poi effettuarne il ritiro assieme all’indifferenziato la mattina del Lunedì. Ma adesso sono trascorse oltre due settimane dall’ultima raccolta, differenziata o meno che fosse. La cosa strana è che nelle vie vicinie il servizio pare funzionare normalmente.

La circostanza fa sorgere un dubbio: che la raccolta dei rifiuti venga adesso effettuata a discrezione dell’operatore di turno?

Per esempio, questa strada mi piace e scarico i mastelli regolarmente, quella così così e lo faccio a singhiozzo, quell’altra invece mi è diventata antipatica e quindi non ci passo più.

La nostra redazione ha provato a contattare telefonicamente la Teknoservice, la Società che gestisce il servizio di raccolta per conto del Comune ma, dopo un’ora e quaranta minuti di attesa che un operatore rispondesse (dalle 9 alle 10.40), ci ha rinunciato.