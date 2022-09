La Preside Russo saluta l’Istituto Paolo VI Campanella di Gioia Tauro

3 Settembre 2022 09:16

“Si è conclusa una meravigliosa avventura che ha visto nella cultura e nell’istruzione le armi dirompenti di crescita e di riscatto per formare nuove coscienze e costruire insieme una nuova stagione per la Calabria.” Così la storica preside del Piria di Rosarno, Maria Rosaria Russo, dirigente reggente perun anno dell’Istituto Paolo VI Campanella ,ha salutato e ringraziato il personale docente e non docente sintetizzando in brevis attività e progetti già espletati ed elencando progetti già finanziati da completare nell’anno che verrà :dall’acquisizione dei locali “Urban Center” convertiti in “Casa della Musica” all’ammodernamento dei laboratori musicali , alla dotazione di attrezzature per la transizione digitale della didattica ,al cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ed ancora dall’istruzione domiciliare all’assistenza socio educativa per gli studenti diversamente speciali garantita sin dall’inizio dell’anno scolastico, dalla marcia contro il dilagare dei femminicidio che ha visto l’intitolazione di una panchina rossa a Maria Chindamo, vittima di mafia, alla manifestazione nazionale “La legalità mette radici “che ha registrato la presenza di alte cariche dello Stato, tra cui il sottosegretario di Stato onorevole Dalila Nesci ,che ha visto la realizzazione presso la scuola dell’infanzia del Giardino della memoria, con la piantumazione di tre alberelli in ricordo delle vittime innocenti delle mafie alla presenza autorevole di Don Luigi Ciotti ,dalla celebrazione ,per la prima volta a Gioia Tauro della 27ª giornata nazionale della memoria e dell’impegno, alle collaborazioni con tutte le forze dell’ordine del territorio all,evento “Cento passi in musica” nel ricordo di Peppino Impastato, un vero e proprio esercizio di democrazia e partecipazione attiva rivolto soprattutto ai giovanissimi studenti per infondere loro la cultura della legalità ,avvicinandoli al variegato mondo degli operatori di giustizia per favorire una riflessione condivisa sul valore dei diritti e dei doveri consentendo loro di sperimentare la giustizia come fucina di idee e come partecipazione e condivisione di una nuova democrazia culturale che deve porsi all’origine del cambiamento quale nuovo strumento di coesione sociale.

La preside ha voluto poi ricordare l’incontro dei piccoli studenti con il Santo Padre,le varie attività musicali e teatrali,concerti,musical e,tra i numerosi riconoscimenti conferiti all’istituto ,il Primo Premio nazionale MIUR Imi” il sole per Amico”, inoltre è riuscita,in pochissimo tempo, ad intercettare ulteriori 400.mila € di finanziamenti da utilizzare Il prossimo anno per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia ,per il contrasto alla dispersione scolastica ed il potenziamento delle competenze di base per studenti fragili, per la socialità,l’ apprendimento e l’ accoglienza, l’innovazione tecnologica e la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento, (Next generation classroom),led infine aboratori edugreen ecc. La preside ha voluto inoltre ringraziare il Sindaco della Città di Gioia Tauro,Capitano Aldo Alessio per la collaborazione proficua e costante improntata al rispetto e alla stima reciproca. Alla Russo subentra la preside Salvatrice Faraci per la quale la Russo ha espresso parole di elogio.