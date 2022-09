Juventus-Salernitana, errore clamoroso del Var: è ora di introdurre il fuorigioco semiautomatico

12 Settembre 2022 12:28

Dopo l’errore del Var in Juventus-Salernitana, ci si interroga sull’introduzione del fuorigioco semiautomatico anche in Serie A

La Juventus, sotto 0-2 contro la Salernitana, trova due reti insperate e porta il risultato sul 2-2 in pieno recupero. Saltano gli schemi, si carica a testa bassa e nel forcing finale i bianconeri ottengono un calcio d’angolo. Dagli sviluppi del corner una spizzata di Milik finisce in rete a tempo quasi scaduto, 3-2 per la Juventus che raccoglie 3 punti sofferti e pesantissimi. Anzi no. Dal Var segnalano un sospetto fuorigioco di Bonucci che, con un piede fuori dal ‘mischione’ creatosi in area di rigore, cerca di deviare la palla di testa e, pur non riuscendoci, rende ‘attiva’ la sua posizione di offside. Gol annullato, diluvio di polemiche, sventolati 4 cartellini rossi.

Mentre si discute sull’effettiva posizione di fuorigioco, sulla condizione “attiva” o “passsiva” tirando in ballo i casi “Giroud contro il Napoli” e “Kalulu contro l’Inter”, passa in secondo piano un clamoroso errore: in basso nello schermo è presente Candreva, giocatore della Salernitana, che tiene tutti in gioco. Una svista incredibile da parte del Var che ha analizzato solo la parte dell’immagine legata all’area di rigore, ‘dimenticando’ il resto dell’inquadratura. Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, lo ha definito senza mezzi termini l’errore più grave dall’introduzione della tecnologia nel calcio a oggi.

La svista, senza alcun dubbio, è impietosa. Probabilmente, l’immagine comprendente Candreva non è subito stata resa disponibile, inducendo la sala Var a un errore che resta comunque ‘umano’ e non ‘tecnico’, discriminante che non permetterà la ripetizione della partita. In momenti come questo, si rischia di fare pesanti passi indietro dal punto di vista tecnologico, una sorta di medievale caccia alla streghe al grido di “era meglio prima, la tecnologia ha rovinato il calcio“. Sarebbe decisamente più opportuno rendere maggiormente efficace la tecnologia che, ricordiamolo, è stata introdotta per aiutare gli arbitri ma serve a poco se viene condizionata da un errore umano.

A partire da questa stagione è stato introdotto nella Supercoppa Europa fra Real Madrid e Eintracht Francoforte prima, poi in Champions League, il SAOT: fuorigioco semiautomatico. Una novità che vedremo anche nei prossimi Mondiali in Qatar e che verrà vagliata con attenzione dai top campionati europei. Il fuorigioco semiautomatico è un’implementazione tecnologica che aiuta gli arbitri nei casi più delicati riguardanti gli offside. Attraverso l’analisi dei dati forniti dalle immagini delle telecamere presenti allo stadio, si otterranno i dettagli dell’azione in tempo reale (riducendo enormemente i tempi) per giudicare un eventuale fuorigioco.

Il SAOT (Semi-Automated Offside Technology) affiancherà il Var utilizzando 10-12 telecamere posizionate all’interno dello stadio. Questi dispositivi seguono i calciatori e permettono di tracciare 29 punti corporei per ogni protagonista in campo. In questo modo, è possibile creare dei modelli 3D della posizione del calciatore che renderà più facile capire se una porzione del loro copro risulti o meno in offside rispetto alla linea dell’ultimo difensore.

Questi dati, elaborati in tempo reale, insieme a quelli provenienti da un sensore collocato nel pallone, vengono forniti alla sala Var che potrà immediatamente giudicare la posizione di fuorigioco e comunicarla all’arbitro. Immagini che verranno trasmesse anche per i tifosi allo stadio e gli spettatori che guardano la partita da casa. Come spiegato da Collina, non si tratta di un “fuorigioco robot”, ma di un mezzo di supporto per gli arbitri per analizzare le situazioni più difficili. Se la sperimentazione fra Champions League e Mondiali dovesse dare i frutti sperati, il SOAT potrebbe essere introdotto già a partire dalla prossima stagione di Serie A augurandoci, nel mentre, di non assistere più a clamorose sviste.