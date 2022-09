Reggina, il lupo perde il pelo ma non il vizio: Fabbian segna anche con l’Italia Under 20

27 Settembre 2022 20:48

Dopo i tre gol in queste prime sei partite con la Reggina, il giovane centrocampista scuola Inter è andato a segno anche con l’Italia Under 20 nell’amichevole odierna contro la Svizzera, terminata 3-0

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Giovanni Fabbian cambia squadra ma non ciò che gli riesce abbastanza bene ultimamente: segnare. Dopo i tre gol in queste prime sei partite con la Reggina, il giovane centrocampista scuola Inter è andato a segno anche con l’Italia Under 20 nell’amichevole odierna contro la Svizzera, terminata 3-0. Dopo il vantaggio di Montevago alla mezz’ora, Fabbian ha realizzato il raddoppio ad inizio ripresa, prima del tris di De Nipoti al 75′. Il giocatore amaranto non era partito titolare, subentrando a Casadei al 26′ e lasciando spazio a Ndur all’81’. La Reggina, adesso, lo aspetta nuovamente. Per che cosa? Per i gol, naturalmente. Di seguito il tabellino del match.

Italia-Svizzera Under 20 3-0, il tabellino

ITALIA (4-3-1-2): Sassi (dal 46′ Passador); Zanotti (dal 61′ Mulazzi), Fiumanò (dal 30′ Fontanarosa), Guarino (dal 81′ Palomba), Turicchia (dal 46′ Pieragnolo); Terracciano (dal 61′ Valente), Casolari (dal 46′ Degli Innocenti), Fazzini (dall’81’ Giovane); Casadei (dal 26′ Fabbian, dall’81’ Ndur); Montevago (dal 46′ De Nipoti), Volpato (dal 61′ Ambrosino). Allenatore: Nunziata.

SVIZZERA (4-3-1-2): Hubel; Hodza, Sow (dal 69′ Jaquez), Amenda, Fontana (dal 56′ Wallner); Stroscio, Rupp (dal 56′ Schwegler), Golliard (dal 56′ Eberhard); De Carvalho (dal 69′ Chiapetta); Samba (dal 46′ Alounga), Muci (dal 56′ Hunziker). Allenatore: Vanetta,

ARBITRO: Colombo (assistenti Lo Cicero e Trinchieri).

MARCATORI: al 36′ Montevago, al 48′ Fabbian, al 75′ De Nipoti,