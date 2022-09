Sullo Stretto un ritrovo di tifosi nerazzurri: nasce l’Inter Club Reggio Calabria Nord

12 Settembre 2022 15:10

A Gallico nasce l’Inter Club Reggio Calabria Nord: giorno e ora dell’inaugurazione

C’è attesa, tra i tifosi nerazzurri che abitano nella città dello Stretto, per l’inaugurazione dell’Inter Club Reggio Calabria Nord. Nascerà a Gallico e l’inaugurazione si terrà Venerdì 16 Settembre alle ore 18:30 presso la “Torrefazione Romeo” sita in Via Nazionale Gallico. “Tutti gli appassionati sono invitati a partecipare all’evento”, informano organizzatori e creatori del ritrovo di supporters nerazzurri.

“Il neonato club – informano ancora – organizzerà incontri con i supporters neroazzurri. Inoltre ci saranno gadget, tessera di socio sostenitore, prelazione sui tagliandi trasferte e ancora altri benefit esclusivi”.