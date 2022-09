Inizia la scuola, lettera a un Sindaco del reggino: “trasporti, pulizia, mensa, a che punto sono i lavori?”

9 Settembre 2022 11:15

Lettera aperta di Fabio Giuseppe Zampaglione, Presidente dell’Associazione Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico, al Sindaco del Comune reggino, Dott.ssa Maria Foti, in vista dell’inizio dell’anno scolastico

Tutto pronto per l’inizio di un nuovo anno scolastico. Anche a Reggio Calabria e provincia, bambini e ragazzi sono a un passo dal cominciare. A Montebello Jonico, comune del reggino, Fabio Giuseppe Zampaglione, Presidente dell’“Associazione Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico”, ha scritto una lettera aperta nei confronti del Sindaco, Dott.ssa Maria Foti.

“L’Associazione Culturale e di Volontariato Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico, presente già da molti anni sul territorio con il suo rispettivo Comitato, si propone – si legge – di operare nel Comune di Montebello Jonico (RC) al servizio dei cittadini e del territorio, in particolare, agendo attraverso campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di tutti gli Organi Istituzionali che abbiano il potere di intervenire in maniera diretta o indiretta per garantire la tutela dei diritti dei cittadini e delle area in questione, in modo specifico o generale. La stessa si pone da tramite tra i cittadini e le Istituzioni, al fine di poter rendere note le loro problematiche, spesso sconosciute, e di poter suggerire soluzioni utili sia all’Amministrazione interpellata e sia ai cittadini. Un’Associazione di cittadini attivi e propositivi che vogliono rendere migliore il rapporto Istituzioni-Cittadini, tutto rivolo all’unico scopo di migliorare le condizioni del Comune di Montebello Jonico e dell’area metropolitana di Reggio Calabria. In sintonia con lo spirito della nostra Associazione facciamo presente che giorno 14/09/2022 la scuola pubblica riaprirà le porte ai nostri ragazzi, al nostro futuro, per tanto ci auspichiamo che tutto si svolga con la giusta e dovuta serenità, per tanto ci sarebbero dei punti a cui rivolgere particolare attenzione e che andremo a snocciolare di seguito”.

L’Associazione poi comincia ad elencare tutte le problematiche che vorrebbe fossero risolte in vista dell’avvio dell’anno scolastico: “Saremmo lieti che verificaste preventivamente che i pulmini adibiti al trasporto dei nostri ragazzi/e siano efficienti, assicurati e revisionati, prima dell’apertura dell’anno scolastico e non dopo. Caso contrario si correrebbe il rischio di generare notevoli disagi, soprattutto a coloro i quali abitano a notevole distanza dai plessi scolastici. Inoltre eventuali interruzioni del servizio di trasporto dovrebbero essere preventivamente segnalate all’utenza, predisponendo tempestivamente una valida alternativa, garantendo così a tutti una certa continuità nell’accesso all’istruzione. Sarebbe opportuno effettuare la pulizia straordinaria dei plessi (esterna in particolare), prima dell’inizio dell’anno scolastico e non durante le ore di lezione. Ciò per garantire sicurezza e serenità ai nostri alunni, effettuare determinate operazione durante l’orario scolastico creerebbe notevoli disagi alla popolazione scolastica. Saremmo lieti di sapere se i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, da effettuare in alcune aule e in alcune strutture scolastiche del nostro comprensorio siano stati eseguiti, così da garantire regolarità allo svolgimento delle attività didattiche, al fine di non doverle interrompere o inibirle durante il loro corso. In passato si sono già verificati casi simili e sarebbe spiacevole che si ripresentassero. A nostro avviso sarebbe corretto che il servizio mensa della scuola materna inizi regolarmente e non subisca alterazioni, riduzioni o ritardi. Sarebbe un delitto mettere a repentaglio la mensa dei nostri piccoli alunni, esso è un servizio di fondamentale importanza”.

“Ci teniamo a precisare che i fondi destinati alla scuola, in tutte le sue sfaccettature, vanno implementati e mai e poi mai ridotti”, prosegue Zampaglione. “Le somme ad essi destinati non devono essere dirottare su capitoli diversi e sicuramente meno importanti. I nostri alunni sono il nostro futuro, su di loro si deve investire e dedicare risorse, non il contrario. Egregi amministratori vi invitiamo riflettere. Ci sarebbe molto altro da scrivere ma ci fermiamo qua, vi chiediamo di intervenire su tutto ciò che compete all’Ente Comune in merito alla questione SCUOLA. Li alberga il nostro futuro e noi abbiamo il dovere di tutelarlo a 360 gradi, ossia dobbiamo prenderci cura dei nostri figli. Egregi destinatari della missiva, ci rivolgiamo a tutti Voi affinché possiate porre in essere, ognuno per la propria competenza, quanto segnalato e/o suggerito. Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, contatto o incontro necessario per eviscerare quanto descritto”, conclude.