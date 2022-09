Anche a Bovalino ricomincia la scuola: l’augurio della Garante dei Minori per l’inizio del nuovo anno

13 Settembre 2022 11:31

L’augurio della Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Bovalino, la Dott.ssa Francesca Racco, a tutti gli studenti che cominceranno il nuovo anno scolastico

“Cari bambini e bambine, ragazze e ragazzi, con l’inizio del nuovo anno scolastico vi auguro di incamminarvi con entusiasmo sulle vie della scoperta del sapere, perché è solo attraverso la conoscenza che potrete raggiungere la vera libertà. Non arrendetevi mai, soprattutto di fronte alle inevitabili difficoltà a cui andrete incontro. Spero che ognuno di Voi venga “preso per mano” affinché emerga il meglio di sé. A tutti gli educatori, docenti e genitori, impegnati nel loro delicato compito educativo, auguro di condividere sempre un unico grande progetto, aiutare l’ essere umano loro affidato a diventare PERSONA, la migliore a lui possibile! Buon anno scolastico e buon cammino a tutti!”.

Con questa nota, la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Bovalino, la Dott.ssa Francesca Racco, augura a tutti gli studenti un grande in bocca al lupo per il nuovo anno scolastico che sta per iniziare anche nella cittadina della provincia reggina.