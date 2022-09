Malati? Sì, ma di calcio! Niente elezioni, si va allo stadio per il Palermo in B: indagati 60 Presidenti di seggio

20 Settembre 2022 12:35

Ora la Digos di Palermo ha inviato un’informativa alla Procura: i soggetti interessati rischiano accuse di falso e di interruzione di pubblico servizio

Avrebbero dovuto presentarsi nei vari seggi della città, per presiedere alla funzione di Presidenti. Ma quel giorno, il 12 giugno scorso, il Palermo si giocava la promozione in Serie B nella finale di ritorno dei playoff contro il Padova. “E quando mi ricapita?”. E così, via-vai di certificati medici. Erano tutti malati. Sì, ma malati di calcio. In 174, infatti, non si presentarono, per quello che fu un vero e proprio scandalo, con tanti elettori costretti a tornare a casa dopo aver adempiuto al proprio dovere. Di quei 174, però, in 60 erano allo stadio Barbera per la finale. E ora la Digos di Palermo ha inviato un’informativa alla Procura. I soggetti interessati rischiano accuse di falso e di interruzione di pubblico servizio.

“Qualcuno – si legge su Repubblica – ha ammesso di avere avuto paura di fronte ad una consultazione che si presentava complessa da gestire, anche per la presenza dei referendum. Qualche altro ha insistito con il certificato medico: ‘Mi sono sentito male all’ultimo momento’. Qualcun altro ha provato a mettere per iscritto che aveva mandato un’email certificata: ‘Non è arrivata perché il sito del Comune era stato hackerato'”. A prescindere da tutto, e da come procederanno le indagini, quel giorno a Palermo resterà nella storia: un 12 giugno del 2022 in cui si decidevano le sorti della città e della principale squadra di calcio cittadina, in un continuo caos misto a corse dell’ultima ora, clacson, festa.