Brutto incidente sulla SS106 tra 3 veicoli: quattro feriti e un morto, strada chiusa in entrambe le direzioni

13 Settembre 2022 13:38

La SS106, a Crotone, è chiusa in entrambe le direzioni a seguito dell’incidente

La strada statale 106 “Jonica è temporaneamente chiusa – in entrambe le direzioni – a Crotone (km 243,300) in seguito a un incidente. Il traffico regolato con indicazioni sul posto.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di quattro persone. Nell’impatto una persona ha perso la vita. Il personale Anas, delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e del 118 è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

AGGIORNAMENTO ALLE 15:25 – Riaperta la SS106 Jonica a Crotone, circolazione nuovamente regolare.