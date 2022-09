Incidente mortale in Sicilia: perde la vita un 23enne

4 Settembre 2022 16:57

A darne notizia è il candidato presidente di Regione Cateno De Luca, che comunica il rinvio del comizio previsto a Piazza Armerina

Tragedia nelle ultime ore in Sicilia. In seguito ad un incidente autonomo, avvenuto intorno alle quattro di questa notte, è morto un giovane di 23 anni, all’uscita sud del centro abitato di Piazza Armerina (provincia di Enna), in viale Conte Ruggero. Il nome della vittima è Giuseppe Bardarè. A darne notizia è stato Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera e candidato presidente alle prossime elezioni Regionali.

“Il comizio di Piazza Armerina è rinviato a Domenica 18 settembre ore 22:00! Questa mattina è morto Giuseppe Bardarè 23 anni in un incidente stradale nei pressi della periferia della città di Piazza Armerina. Il nostro cordoglio a tutti i familiari parenti ed amici”, scrive l’ex sindaco di Messina in una nota.