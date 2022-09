Incidente mortale a Messina, scooter finisce contro auto: impatto fatale per un 60enne

3 Settembre 2022 10:22

L’uomo, un 60enne originario dello Sri Lanka, risiedeva da anni a Messina

Tragica mattinata quella di oggi a Messina. Un uomo, D.P., 60enne originario dello Sri Lanka, è morto stamani (intorno alle ore 8.30) in seguito ad un incidente stradale. Stava percorrendo la via Consolare Pompea, nella frazione di Sant’Agata, quando a bordo del suo scooter è andato a scontrarsi con un’auto, per motivi che sono ancora da chiarire. Del tutto inutili si sono rilevati i soccorsi degli uomini del 118.

I vigili urbani e la polizia stanno cercando in questi minuti di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.