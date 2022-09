Incidente nella notte a Messina, schianto su auto in sosta: investita e ferita donna incinta

5 Settembre 2022 09:35

La donna è stata accompagnata dagli uomini del 118 al Policlinico, le sue condizioni non sarebbero gravi. Ferite lievi anche per il nonno

Attimi di paura per un incidente avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri a Messina, nei pressi di Cristo Re, sul viale Principe Umberto. Un giovane ha perso il controllo della propria auto, per cause ancora da accertare, finendo per scontrarsi contro diversi mezzi in sosta. In una delle vetture parcheggiate era presente una donna incinta, rimasta ferita dall’impatto e ricoverata presso il Policlinico. Le sue condizioni non sembrano gravi, ma certamente grande è stata la paura. Insieme a lei, presente anche il nonno, accompagnato al pronto soccorso ma in condizioni comunque non gravi.

Si tratta del secondo incidente con dinamica molto simile verificatosi a Messina nel giro di due giorni: sabato mattina, infatti, un uomo originario dello Sri Lanka (ma residente da anni in riva allo Stretto) a bordo del suo scooter è andato a schiantarsi mortalmente contro delle auto parcheggiate in via Consolare Pompea. Anche in questo caso le cause sono ancora sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti.