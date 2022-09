Defibrillatore innovativo impiantato in un ospedale calabrese, è la prima volta in Italia

10 Settembre 2022 22:31

Impiantato al “Giannettasio” di Corigliano – Rossano il defibrillatore più longevo al mondo: è la prima volta in Italia

Importante traguardo raggiunto da un ospedale calabrese: al nosocomio “Giannettasio” di Corigliano – Rossano è stato impiantato per la prima volta in Italia il defibrillatore più longevo al mondo. La casa produttrice dell’innovativo dispositivo tecnologico ha scelto la cardiologia della cittadina in provincia di Cosenza per effettuare il primo impianto nella nostra nazione. Un primato reso possibile grazie all’unità operativa diretta dalla dottoressa Silvana De Bonis, dopo la reggenza del professor Giovanni Bisignani.

“Questo dispositivo – rimarca il primario Silvana De Bonis – rappresenta una importante innovazione tecnologica, ed è motivo di orgoglio che la casa produttrice abbia scelto la cardiologia di Corigliano-Rossano per effettuare il primo impianto in Italia. La notevole longevità di questo dispositivo – spiega ancora la direttrice dell’Uoc di Cardiologia del “Giannettasio” – riduce il rischio di infezioni legate alle sostituzioni, ma permette anche di disattivare in modo automatico le terapie in caso di esame di risonanza magnetica. È un notevole passo avanti perché il paziente non ha più bisogno di recarsi dal cardiologo prima dell’esame di risonanza magnetica, il dispositivo capisce che si trova in un campo magnetico e si programma in modo automatico per eseguire l’esame”, rimarca.

“Con l’apertura dell’Utic – aggiunge – la nostra cardiologia sta raggiungendo standard di elevata qualità e di questo, oltre a ringraziare i collaboratori del reparto per la passione e l’entusiasmo e la Direzione Sanitaria per la vigile collaborazione, ringrazio in particolare il commissario dell’Asp Antonello Graziano, che è sempre pronto a sostenere ed incoraggiare il nostro lavoro“, conclude.