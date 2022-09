Ciro Immobile esalta Saladini e la Reggina: “questo vi fa onore”

4 Settembre 2022 10:34

Il bomber della Lazio ha fatto i complimenti tramite i social all’iniziativa della società amaranto prima della sfida contro il Palermo

Anche Ciro Immobile applaude Felice Saladini. Il capocannoniere della Serie A ha commentato un post social del patron della Reggina per congratularsi con lui per il gesto rivolto nei confronti della dirigenza del Palermo, ieri avversaria allo stadio Granillo. “Bravo Felice, che bella iniziativa. Vi fa onore”, ha scritto il bomber della Lazio riferendosi allo scambio di “arancini e arancine” tra i membri delle due società. “Le risorse dei nostri territori – specifica l’imprenditore di Lamezia Terme – . In questi arancini noi calabresi mettiamo l’immancabile peperoncino e i formaggi tipici della zona. Sono diversi da quelli degli amici di Palermo che li fanno con i loro prodotti locali. Oltre a essere buonissimi ci raccontano della somiglianza tra noi italiani, tra i nostri cibi, le nostre aspirazioni, e anche delle diversità che sono una grande ricchezza culturale del Paese”.

Come in occasione della sfida del Sudtirol, quando Saladini accompagnò la dirigenza al Museo Archeologico per visitare i Bronzi di Riace, anche in questo caso la Reggina con stile ha accolto l’avversario di turno nel migliore dei modi. Un bel momento di sport e un chiaro messaggio della nuova società amaranto che vuole uscire dall’isolamento di una terra vogliosa di emergere con tutte le sue splendide caratteristiche.