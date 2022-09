Ilary Blasi, “no comment” a Totti: la showgirl conosce dettagli “che potrebbero rovinare 50 famiglie”

11 Settembre 2022 12:28

Ilary Blasi sceglie di non rispondere all’ultima intervista di Francesco Totti in merito alla fine del loro matrimonio. La showgirl potrebbe decidere di parlare a “Verissimo” rilasciando scottanti verità

“Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli“. Sceglie il silenzio Ilary Blasi. Nessuna risposta all’intervista rilasciata da Francesco Totti al “Corriere della Sera”. Secondo quanto riporta “Repubblica”, l’avvocato della showgirl, Alessandro Simeone, ha affermato che le parole di Totti non cambieranno la strategia comunicativa scelta da Ilary Blasi che, a quanto pare, parlerà in tribunale. “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni“, ha spiegato Ilary ad amici e collaboratori. “Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”, la decisione di Ilary.

Ma non è detto che la scelta non possa essere modificata al verificarsi di alcune condizioni che lo rendessero necessario. In quel caso, secondo “Repubblica”, Ilary Blasi sarebbe pronta a confessarsi ai microfoni della trasmissione Mediaset “Verissimo”, condotta dall’amica Silvia Toffanin: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie“.