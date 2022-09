Il Comitato Civico Spontaneo “Salute Negata” di Palmi riconsegnerà le tessere elettorali al Prefetto in data 15 settembre

13 Settembre 2022 21:24

Il Comitato Civico Spontaneo “Salute Negata” di Palmi riconsegnerà al prefetto di Reggio Calabria le tessere elettorali in data 15 settembre

“Il Comitato Civico Spontaneo “Salute Negata” di Palmi comunica che in data 15 Settembre ore 13:15, presso la Prefettura di Reggio Calabria, consegnerà, nelle mani del Sig. Prefetto, i certificati elettorali che i cittadini hanno inteso riconsegnare, come atto esplicito di denuncia e affermazione della dignità di una comunità che non si arrende alla realtà sanità disastrata e negata. La restituzione del Certificato Elettorale è il nostro estremo ma chiaro atto di protesta con cui noi diciamo NO alla negazione del nostro diritto sancito dall’art. 32 della Costituzione Italiana, il diritto alla cura e il diritto alla salute: IL DIRITTO ALLA VITA.

Ribadiamo quanto già affermato nel manifesto di protesta:

I sottoscritti Cittadini, in qualità di elettori, PREMESSA la constatazione dell’attuale inutilità del possesso del certificato elettorale e TENUTO CONTO della pressoché totale mancanza di rete e servizi sanitari territoriali ed ospedalieri, concretizzatesi nell’inadeguatezza dei servizi offerti, adottati in conclamata violazione dei principi costituzionali,

CON LA PRESENTE FANNO ATTO DI RINUNCIA E RESTITUISCONO

il proprio Certificato Elettorale dichiarando che sin tanto che perdurerà la grave anomalia caratterizzante il nostro sistema sanitario territoriale, si asterranno dall’esercitare il proprio diritto di voto. Il Comitato comunica, inoltre, che si terrà una Conferenza Stampa nella piazza della Prefettura all’uscita della consegna”. È quanto espresso nel comunicato del Comitato Civico Spontaneo “Salute Negata” di Palmi.