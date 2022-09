Guerra Ucraina, Usa: “se Mosca userà armi nucleari ci saranno conseguenze catastrofiche”

26 Settembre 2022 09:48

“Gli Stati Uniti risponderanno in modo decisivo se la Russia oltrepasserà la linea”: lo ha affermato Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca

Qualora la Russia dovesse decidere di usare un’arma nucleare in Ucraina, “ci saranno conseguenze catastrofiche”. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. “Se la Russia oltrepasserà questa linea ci saranno conseguenze catastrofiche per la Russia. Gli Stati Uniti risponderanno in modo decisivo. Ora, attraverso i canali privati, abbiamo spiegato in modo più dettagliato esattamente cosa significherebbe”, ha affermato Sullivan nel corso di un’intervista rilasciata alla Nbc.

“Vogliamo stabilire il principio che ci saranno conseguenze catastrofiche, ma non impegnarci in un gioco retorico di occhio per occhio”, ha quindi aggiunto in un’intervista all’Abc. “I russi devono capire che ci stiamo preparando per ogni evenienza e faremo il necessario per dissuadere la Russia dal fare questo passo. E se lo fanno, risponderemo in modo decisivo”, ha detto Sullivan.