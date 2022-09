Guerra Ucraina, Usa: “gli americani lascino immediatamente la Russia”

28 Settembre 2022 13:04

La nota dell’ambasciata americana a Mosca suona di avvertimento

I cittadini americani sono invitati a “lasciare la Russia immediatamente”, usando “le limitate opzioni” di trasporto commerciale ancora disponibili. Lo si legge nel sito dell’ambasciata Usa a Mosca, citata dalla Tass. La notizia è stata riportata anche dalla RIA Novosti, che scrive “l’ambasciata americana ha esortato gli americani a lasciare immediatamente la Russia o a non recarvisi”.

“La parte americana sta entrando sempre più in questo conflitto de facto, si sta avvicinando sempre più a diventare una parte di questo conflitto, il che è estremamente pericoloso”: ha sottolineato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, secondo quanto riporta Tass. Il portavoce del Cremlino ha spiegato che “la parte russa ha un atteggiamento negativo nei confronti della dichiarazione di Blinken sulla possibilità di utilizzare le armi fornite all’Ucraina dagli Stati Uniti contro i territori in cui si sono svolti i referendum per l’adesione alla Federazione Russa”. Peskov ha anche precisato “che al momento non è in programma un discorso del presidente russo Putin alla luce dell’esito dei referendum nelle regioni ucraine occupate di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia”.