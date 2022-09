18 Settembre 2022 22:25

Green pass, i cittadini del Liechtenstein hanno detto “no” al foglio verde

Hanno vinto i “no”, bocciato in Liechtenstein il referendum che avrebbe permesso al governo di introdurre il green pass, strumento che ha fatto discutere tanto in Italia, in caso di bisogno. Il “No” ha vinto con il 52%, ribaltando i pronostici della vigilia.

I risultati:

Sì: 47.3%

No: 52.7%

Affluenza: 66.8%