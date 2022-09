27 Settembre 2022 12:05

Governo, le parole di Antonio Tajani riferendosi al totoministri

Governo: Tajani, farò quello che Berlusconi e Meloni vogliono “Troppe cose non le posso fare… Siamo ancora agli inizi ed è prudente non parlare di nomi. Farò quello che decideranno Berlusconi, Meloni e il Capo dello Stato“. Lo ha detto Antonio Tajani a Mattino Cinque riferendosi al totoministri. “Io voglio fare bene il deputato e porto con me la mia esperienza trentennale all’Europarlamemto. Per me l’importante è mantenere le promesse che abbiamo fato ai nostri elettori“, conclude.