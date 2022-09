11 Settembre 2022 18:30

Elezioni: Giuseppe Conte a Messina e Reggio Calabria, l’ex premier dovrebbe visitare il Museo dei Bronzi

Motori accesi al massimo da parte dei partiti in vista delle elezioni politiche e regionali siciliane del prossimo 25 settembre. I vari leader politici stanno girando in lungo ed in largo le varie regioni italiane alla ricerca del massimo consenso. In questa ottica, venerdì 16 settembre, Giuseppe Conte, capo politico del Movimento 5 Stelle, sarà in Sicilia e Calabria.

Ancora da definire il luogo a Messina (09:30), mentre a Reggio, l’ex premier, dovrebbe visitare, intorno alle 11:30, il Museo dei Bronzi di Riace.