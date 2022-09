Meloni fascista? Facchinetti: “vip si stanno coprendo di ridicolo. Incazzatevi con il PD” | VIDEO

28 Settembre 2022 13:08

Giorgia Meloni accusata da tanti vip (e non) di essere fascista: Francesco Facchinetti interviene sui social con un duro messaggio in difesa della leader di FdI

“Ci sono parecchi personaggi, più o meno famosi, che sono molto arrabbiati per la vittoria della Meloni e si stanno ricoprendo di ridicolo, dicendo cose e facendo dei video allucinanti. Qualcuno addirittura scomoda parole come “resistenza” quando non sapete un cazzo della resistenza, non c’eravate quando c’era la resistenza”. Francesco Facchinetti non le manda a dire, attraverso le proprie Instagram stories, in merito alle accuse rivolte da vip (e non) verso Giorgia Meloni, associata a più riprese al fascismo. Il cantante si è soffermato sul peso di parole come “fascismo” o “resistenza” usate, a suo dire, a sproposito.

“Io ho avuto un nonno partigiano e mi ha raccontato che cos’era la resistenza ma nonostante questo non so un cazzo della resistenza quindi non dico la parola “resistenza”, usate le parole giuste, usate la parola “opposizione”, perché le parole hanno un peso – continua Facchinetti – Io non ho votato la Meloni e, tra l’altro, uso una parola che leggo un sacco di volte in questi giorni: non sono fascista. Ma come cazzo si fa a scrivere ancora la parola “fascista”? E pensare che l’Italia possa ritornare ancora com’era in regime fascista (…) ma sapete che cazzo state dicendo o no? O c’è un’ignoranza allucinante tale che vi permette di scrivere parole con un peso profondo, con un dolore intrinseco che non sapete neanche che cazzo vogliono dire?“.

In conclusione, un messaggio che tira in ballo il PD che, secondo Facchinetti, è stato incapace non solo di governare negli ultimi anni, ma anche di proporre una seria alternativa a Fratelli d’Italia: “al posto di essere incazzati con la destra o con la Meloni, incazzatevi con la sinistra, col PD, un partito inutile, che negli ultimi 20 anni che cos’ha fatto? Nulla. La politica del PD sapete qual era? Dire agli altri quanto fossero stronzi (…). Ecco, se vi sta sul cazzo la Meloni e la destra, sappiate che ha vinto per colpa del PD che è un partito inutile, quindi prendetevela col PD e smettetela di scrivere delle stronzate, delle cazzate che non conoscete!“.