“Se ti chiami Giorgia puoi insultare la Meloni, se ti chiami Laura Pausini la sinistra non ti perdonerà mai”

14 Settembre 2022 15:39

Il Presidente del movimento reggino “Reggio Attiva”, Italo Palmara, si è inserito all’interno della vicenda relativa al rifiuto di Laura Pausini di cantare “Bella Ciao” e ai precedenti insulti della cantante Giorgia contro la Meloni

Stanno facendo molto discutere, in tempi di campagna elettorale, le prese di posizione di diversi artisti famosi italiani nei confronti di questa o quell’altra parte politica. Negli ultimi tempi, più di un cantante si è schierato apertamente contro Giorgia Meloni, dalla reggina Loredana Berté a Giorgia. Ieri, invece, Laura Pausini si è rifiutata di cantare “Bella Ciao” perché è una “canzone troppo politica”, scatenando il caos sui social e tra alcuni esponenti politici (c’è chi l’ha attaccata e chi è andato in sua difesa).

Nella discussione si inserisce anche Italo Palmara, Presidente del movimento reggino “Reggio Futura”, che ha paragonato proprio le due posizioni, quella di Giorgia contro la Meloni e questa della Pausini: “Se ti chiami Giorgia e fai la cantante sai che puoi permetterti di fare il saluto col pugno chiuso, di dare impunemente della ‘rompicoglioni’ alla Meloni e di rifiutare una stretta di mano all’assessore dell’amministrazione che ti ha invitato (e pagato profumatamente) per un concerto. Sai che puoi permetterti tutto questo perché sei consapevole del fatto che a destra ti giudicano solo per come canti (visto che sei una cantante) e non per come voti (visto che non sei una politica) e dunque non devi temere ritorsioni in campo lavorativo”, si legge nel post social di Palmara.

“Se ti chiami Laura Pausini e fai anche tu la cantante – prosegue – devi invece sapere che la sinistra non ti perdonerà mai il fatto di esserti rifiutata di cantare ‘bella ciao’ devi sapere che da questo momento su di te è stata pronunciata una ‘fatwa’ in base alla quale nessuna amministrazione di sinistra ti chiamerà più per qualche serata e devi infine sapere che la tua presenza sarà d’ora in poi osteggiata in ogni trasmissione, evento o manifestazione in cui la politica (di sinistra) c’entri anche in minima parte (vedi Sanremo). E comunque onore a te per la tua schiena dritta”.