Gioia Tauro e la metropolitana di superficie: la proposta di Pedà al presidente Occhiuto

30 Settembre 2022 11:56

L’ex sindaco di Gioia Tauro rilancia la proposta: “con la costruzione del nuovo Ospedale della Piana, aumenterà la richiesta di trasporto verso Palmi. L’opera sia priorità per il Governo regionale”

“Il governatore Roberto Occhiuto inserisca nelle priorità della sua agenda di governo la metropolitana di superficie Gioia-Palmi e Gioia-Cinquefrondi”. E’ questa la richiesta è Giuseppe Pedà, ex sindaco di Gioia Tauro ed in passato presidente di Ferrovie della Calabria. “L’annuncio dell’approvazione del progetto definitivo per la costruzione del nuovo Ospedale della Piana – prosegue – , unitamente all’aumento dell’utenza degli studenti tra Gioia e Palmi, rende necessario ed improcrastinabile la realizzazione della Metropolitana di superficie sul tracciato delle linee Taurensi”. L’idea prevede l’utilizzo del tracciato di Rfi che dalla stazione va al porto di Gioia Tauro per collegare anche la megastruttura, adoperando una semplice rotaia interposta.

L’ex primo cittadino gioiese ricorda che “già nel 2014 avevamo previsto il ritorno al trasporto su ferro e alla riattivazione delle linee Taurensi con una moderna metropolitana di superficie green e la realizzazione di un moderno terminal bus a Gioia Tauro e Palmi”. Il trasporto su gomma “non può più supportare la crescente richiesta di trasporto pubblico degli studenti e pendolari verso Palmi (che aumenterà a dismisura con l’apertura del nuovo Ospedale), Polistena e Cinquefrondi”, ritiene Pedà. La soluzione, quindi, “è a portata di mano realizzando in fretta sulla struttura a rete fissa delle linee Taurensi che è vicina sia alle principali scuole che al nuovo ospedale, la tanto necessaria metropolitana di superficie”.