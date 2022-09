11 Settembre 2022 16:31

Gina Lollobrigida è candidata per le prossime elezioni politiche, è capolista per “Italia sovrana e popolare”

Gina Lollobrigida, nota attrice di 95 anni e candidata capolista alle prossime elezioni politiche per “Italia sovrana e popolare”, è stata ricoverata in ospedale per una frattura al femore in seguito a una caduta avvenuta in casa.

“Sta bene, l’ho sentita ieri sera e si stava guardando un film”, ha raccontato il legale della donna che sarà operata lunedì.