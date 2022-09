Gerace: celebrazione liturgica in occasione di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza

21 Settembre 2022 13:27

A Gerace, i Finanzieri in servizio e in congedo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno partecipato ad una Messa in occasione della ricorrenza di San Matteo

Oggi, mercoledì 21 settembre, nella splendida cornice della Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta in Gerace (RC), i Finanzieri in servizio e in congedo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno partecipato alla celebrazione di una S. Messa, in occasione della ricorrenza di San Matteo Apostolo ed Evangelista, Santo Patrono del Corpo.

Alla solenne funzione religiosa, officiata da S.E. Monsignor Francesco Oliva, Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, hanno presenziato, Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria, Il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Reggio Calabria, altri esponenti della Magistratura, Sindaci dell’area Metropolitana, rappresentanti delle Forze Armate e delle altre Forze di Polizia.

La narrazione evangelica tramanda che San Matteo, apostolo ed evangelista, sia passato dal banco delle imposte al seguito di Gesù, che lo aveva chiamato dicendogli: “Vieni e seguimi”.

L’elevazione a patrono del Corpo della Guardia di Finanza, viene dichiarata in un documento del 10 aprile 1934, a firma del cardinale Eugenio Pacelli (futuro Papa Pio XII), in accoglimento dell’istanza avanzata dal Comandante Generale e sostenuta dall’Ordinario Militare del tempo.

Il documento auspica che tutti gli appartenenti alla Guardia di Finanza possano, sull’esempio di San Matteo, unire l’esercizio fedele del dovere verso lo Stato con la fedele sequela di Cristo.

Nel suo breve intervento, il Comandante Provinciale ha ringraziato il Monsignor Oliva per la vicinanza riservata alle Fiamme Gialle reggine, le Autorità presenti e tutto il personale del Corpo per il quotidiano impegno profuso, senza riserve, nelle innumerevoli attività operative, non mancando di esprimere profonda gratitudine ai finanzieri in congedo, custodi dei valori e delle tradizioni della Guardia di Finanza.