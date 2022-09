Serie B, il Genoa è sicuro: “siamo i più forti”. E intanto la Reggina scala posizioni tra i bookmakers

20 Settembre 2022 14:19

Sulla carta sono considerati i più forti da questa estate e loro lo urlano a gran voce: il Genoa è sicuro di vincere il campionato di Serie B. Nel frattempo, in silenzio, la Reggina scala posizioni…

Per tutti è la squadra strafavorita. E ci sta, dunque, che si esponga anche pubblicamente. La ricca proprietà, d’altronde, lo ha fatto da subito, sin dall’immediata retrocessione in B: “l’obiettivo è la Serie A”. Il Genoa è considerata da tutti, da questa estate, la squadra più forte del torneo, anche se la concorrenza, soprattutto quest’anno, non manca. Inutile stare ad elencare tutte le compagini migliori sulla carta. I liguri di Blessin però ci sono e lo urlano a gran voce: “sono soddisfatto, ma esigente ed autocritico. Per ora quello che vedo è che dominiamo le partite. Dopo 6 partite avremmo potuto avere 18 punti, quindi ne abbiamo 5 di meno. Credo che siamo la squadra più forte della Serie B, ora dobbiamo dimostrarlo sul campo e con i punti perché il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato”. Ha parlato così, a Il Secolo XIX, l’ad dei rossoblu Blazquez.

La classifica, al momento, dice che il Genoa c’è. La superiorità netta e schiacciante sulla carta, però, al momento in campo e nei risultati non si vede totalmente. La partenza è buona, ma non eccellente e perfetta. La squadra è solida ma segna poco, portandosi dietro vecchi problemi della scorsa stagione in termini realizzativi. Resta, però, tra le più temute ed al momento è nelle zone alte, come da obiettivi. C’è chi invece è partito qualche gradino dietro sulla carta ma, in silenzio e senza grandi proclami, sul campo sì, sta dimostrando almeno al momento di essere superiore. E’ ovviamente la Reggina di Pippo Inzaghi, prima in classifica col miglior attacco (11 reti) e la miglior difesa (2 reti). E succede che ora anche i bookmakers se ne accorgono.

Poco male: alla società e alla squadra importa poco, come tiene a precisare il tecnico amaranto ad ogni conferenza stampa. Ma, al netto della triste posizione in cui era piazzata la società fino a qualche settimana fa, ora si iniziano a scalare posti e anche di molto. Dagli ultimi ai primi, sia per quanto riguarda la promozione che per quanto riguarda la vittoria del campionato. Di seguito, infatti, postiamo le quote dei bookies su entrambi gli eventi: promozione e primo posto. Reggina tra le prime, nella speranza che la quota possa abbassarsi ancora con lo scorrere delle settimane. Cosa significherebbe? Lo capite da soli…

Quote squadra vincente Serie B

Quote promozione Serie B