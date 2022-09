Gas, apertura in calo: prezzo scende a 183 euro

26 Settembre 2022 09:40

Apertura del lunedì in calo per il prezzo del gas, mentre restano i timori per la guerra in Ucraina dopo le ultime decisioni di Vladimir Putin e si addensano i dubbi per una possibile recessione economica globale. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 183 euro al megawattora, con una flessione dell’1,3% rispetto allo scorso fine settimana.

D’altro canto ad ottobre gli italiani si aspettano invece che il prezzo dell’energia elettrica salga dal 60% al 100%. Si aspetta l’insediamento del nuovo esecutivo per nuove mosse concrete a sostegno delle famiglie.