Il dj di Belvedere Marittimo Gabry Sangineto al prestigioso Amsterdam Dance Event

16 Settembre 2022 16:26

Gabry Sangineto, dj producer di Belvedere Marittimo, prenderà parte all’evento “House My Disco” che si svolgerà all’interno dell’Amsterdam Dance Event

Gabry Sangineto, Dj Producer calabrese (Belvedere Marittimo – CS) prenderà parte all’evento “House My Disco” (by Terri B! & Carrillo Music), che si svolgerà il 20 Ottobre 2022 ad Amsterdam, esibendosi in consolle insieme al suo socio storico Sergio Matina.

L’evento si svolgerà all’interno dell’ADE (Amsterdam Dance Event, il più importante e influente raduno di musica elettronica mondiale e della sua industria) presso il Taboo, uno dei locali più popolari di Amsterdam. Insieme a Gabry, in consolle ci saranno altri dj ed artisti internazionali come: Terri B!, Rod Carrillo, Earth N Days, Brown Sneakers, The Weather Girls, Eric Redd, Dj Izee e Dj Max.